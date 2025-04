Avec iOS 18.5, Free Mobile se met au niveau des autres opérateurs. Les clients peuvent maintenant faire un transfert rapide de l’eSIM, ainsi que convertir une carte SIM en eSIM.

Du changement pour Free Mobile, iOS 18.5 et l’eSIM

Le carrier bundle de Free Mobile a été mis à jour en version 63.5.1 avec la bêta 2 d’iOS 18.5, disponible depuis hier pour les développeurs. Tiino-X83 a jeté un coup d’œil et a repéré l’ajout de nouvelles informations. Les clients de Free Mobile qui ont iOS 18.5 sur leur iPhone peuvent profiter du transfert rapide de l’eSIM vers un autre iPhone. C’est pratique pour ceux qui achètent par exemple un nouveau modèle et veulent garder leur forfait. Le transfert prend quelques instants. De plus, ceux qui ont une carte SIM physique et souhaitent la transformer en eSIM peuvent maintenant le faire.

Il faut savoir que d’autres opérateurs, comme Orange et SFR, proposent déjà le transfert rapide et la conversion de carte SIM en eSIM. Comme dit précédemment, Free Mobile se met seulement à leur niveau ici.

Qu’en est-il de la 5G+ (5G SA) ? Toujours rien pour l’instant. Une rumeur a suggéré que cela pourrait arriver avec l’annonce d’iOS 19 en juin, ce qui implique une arrivée avec iOS 18.5. Mais les deux premières bêtas n’incluent pas les éléments nécessaires pour profiter de la 5G plus rapide.

D’autre part, le country bundle pour les opérateurs de la Polynésie française a également été mise à jour avec le support de la localisation mobile avancée (AML), à savoir un service de géolocalisation d’urgence disponible sur les smartphones. Quant à Orange, SFR et Bouygues Telecom, rien n’a bougé par rapport à la première bêta.