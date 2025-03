La 5G+ (5G SA) est disponible chez Orange et Free Mobile, mais pas encore sur iPhone. Mais si l’on en croit une nouvelle information, ce sera disponible avant la sortie d’iOS 19.

La 5G+ sur les iPhone français avec iOS 18.5 ?

Selon une indiscrétion de Numerama, une mise à jour précédant iOS 19 — qui pourrait être iOS 18.5 entre mai et juin — viendra activer la 5G+ sur iPhone pour les clients d’Orange et de Free Mobile qui ont un forfait compatible. Cela va ainsi permettre d’avoir accès au « vrai réseau 5G » en comparaison avec celui que l’on retrouve aujourd’hui.

La 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Pour sa part, Free Mobile a indiqué aujourd’hui que la balle est dans le camp d’Apple. Le fabricant fait actuellement des tests et doit valider la mise à jour de l’opérateur avant de la proposer aux utilisateurs. « Apple se réserve ses nouveautés et ses évolutions », a commenté Nicolas Thomas, le directeur général de Free. « C’est beaucoup de boulot la 5G SA. Ça demande un cœur de réseau dédié et ça a été beaucoup de travail pour nos ingénieurs en interne, avec beaucoup d’autorisations de l’ANSSI. Cette technologie apporte plus de sécurité, une latence inférieure et moins de consommations d’énergie. Ceux qui ont un appareil compatible peuvent avoir une meilleure qualité de service », a-t-il ajouté.

On se doute qu’Orange a également fourni les fichiers nécessaires à Apple et attend désormais le feu vert.

iOS 18.5 serait donc la mise à jour qui viendrait activer la 5G+ sur les iPhone français. Mais aucun opérateur ni Apple ne confirment pour le moment.