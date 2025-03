Free Mobile propose depuis quelques mois la 5G SA, à savoir la « vraie 5G » pour ses abonnés qui offre plus de débit et moins de latence. Le problème pour les utilisateurs d’iPhone est qu’il n’est pas encore possible d’en profiter. Mais l’opérateur donne quelques nouvelles aujourd’hui.

Une attente pour la 5G SA de Free Mobile sur iPhone

À l’occasion de la publication des résultats financiers de Free, Numerama a pu questionner Nicolas Thomas, le directeur général de l’opérateur, concernant la 5G SA. « C’est beaucoup de boulot la 5G SA. Ça demande un cœur de réseau dédié et ça a été beaucoup de travail pour nos ingénieurs en interne, avec beaucoup d’autorisations de l’ANSSI », a-t-il déclaré. « Cette technologie apporte plus de sécurité, une latence inférieure et moins de consommations d’énergie. Ceux qui ont un appareil compatible peuvent avoir une meilleure qualité de service ».

À date, la 5G SA de Free Mobile est compatible avec plus de 100 smartphones Android, mais qu’en est-il de l’iPhone ? « Apple se réserve ses nouveautés et ses évolutions », a indiqué Nicolas Thomas. Il note d’ailleurs que le délai de validation est toujours plus long chez Apple par rapport aux constructeurs de smartphones Android. Cela s’explique par des tests plus exigeants du côté des équipes qualité d’Apple. Le délai est normalement de l’ordre de de 6 à 12 mois.

Le directeur général de Free s’attendait à ce qu’Apple donne déjà son feu vert, mais ce n’est pas encore le cas. Il faut donc patienter. Mais l’opérateur assure avoir fourni tous les fichiers nécessaires à Apple. L’attente vient donc de la firme de Cupertino et non du groupe de Xavier Niel.

Le cas des clients professionnels

Outre les particuliers, il y a les professionnels. « Il y a des usages pro qui vont arriver dans le temps, sur lesquels on travaille avec Free Pro. La 5G SA ou 5G+, elle peut se faire avec ou sans bande passante dédiée. On a voulu la faire sur l’ensemble du spectre parce qu’on considérait que c’était la bonne approche vis-à-vis de nos abonnés ».

Ainsi, Free Pro pourrait faire comme Orange et lancer une offre avec un réseau 5G+ dédié. Le lancement pourrait avoir lieu cette année.