Free avait pas mal de choses à annoncer lors de sa « journée des communautés ». Outre un nouveau player pour l’offre Freebox Ultra et des annonces de moindre envergure sur la mini-box Backup 4G+, l’opérateur français a fait l’annonce attendue par de nombreux iPhone-users : la 5G SA, annoncée le mois dernier, arrive enfin sur l’iPhone. Jusqu’à maintenant, la 5G SA n’était accessible que sur une poignée de smartphones Android de marque Samsung ou Xiaomi, mais évidemment, il était difficile d’éviter le numéro deux mondial (l’iPhone pèse tout de même près de 20% en base installée en France).

En fait, tout dépendrait d’Apple si l’on en croit quelques fuites : la firme de Cupertino aurait en effet déjà reçu la mise à jour opérateur permettant d’activer la 5G A, et ce serait donc à Apple d’appuyer sur le bouton pour le déploiement de la 5G SA sur tous les iPhone compatibles.

Pour rappel, La 5G SA (Stand Alone) de Free représente une version avancée de la 5G qui fonctionne de manière autonome, sans dépendre des infrastructures existantes de la 4G. Contrairement à la 5G NSA (Non Stand Alone), qui s’appuie sur les réseaux 4G pour gérer certaines fonctions de contrôle, la 5G SA repose entièrement sur un nouveau réseau de cœur 5G, apportant des améliorations notables en termes de performance et de capacités.

Voici les principales caractéristiques de la 5G SA de Free :

– Autonomie complète : La 5G SA est déployée avec son propre réseau de cœur 5G, indépendant de la 4G. Cela permet d’exploiter pleinement les capacités offertes par cette technologie, comme les temps de latence réduits et une meilleure gestion des données.

– Faible latence : La 5G SA réduit considérablement la latence, ce qui est crucial pour des applications comme la réalité augmentée/virtuelle, les jeux en ligne, la télémédecine et les véhicules autonomes, où des réactions quasi instantanées sont nécessaires.

– Meilleure gestion du réseau : La 5G SA permet de segmenter le réseau en différentes « tranches » (Network Slicing), chacune dédiée à un usage spécifique (par exemple, une tranche pour les services critiques, une autre pour le streaming vidéo). Cela optimise l’efficacité et la qualité du service en fonction des besoins.

– Débits plus élevés : En exploitant pleinement les capacités du réseau de cœur 5G et les fréquences plus élevées comme les 3,5 GHz, la 5G SA peut offrir des vitesses encore plus rapides que la 5G NSA, en particulier dans les zones densément peuplées.

– Internet des objets (IoT) : La 5G SA est particulièrement adaptée aux objets connectés (IoT), grâce à sa capacité à connecter un nombre massif d’appareils avec une consommation d’énergie optimisée et des performances réseau améliorées.