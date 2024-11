Le RCS est une réalité sur iPhone depuis iOS 18, mais certains abonnés chez Free Mobile et Bouygues Telecom rencontrent en ce moment des problèmes d’activation.

Des soucis avec le RCS sur iPhone chez certains opérateurs

En se rendant dans Réglages > Apps > Messages > Service RCS, certains abonnés de Free Mobile et Bouygues Telecom constatent que le message « En attente d’activation » apparaît. Cela fonctionnait bien il y a quelques jours et il y a soudainement ce message.

Comment retrouver un usage normal ? Deux solutions semblent exister. La première est simple : patienter. Certains, dont iGeneration, disent que la situation s’est débloquée toute seule après quelques jours. Pour d’autres, il faut réinitialiser les réglages réseau. Cela passe par Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.

Pour rappel, SFR a été le premier opérateur français à supporter le RCS, à savoir le successeur du SMS, sur iPhone. Ce fut en place dès le mois de juillet avec la bêta 3 d’iOS 18. Puis la version finale d’iOS 18 est arrivée en septembre et SFR est resté le seul en France, les autres opérateurs annonçant travailler dessus sans pour autant donner une date précise.

Récemment, Apple a proposé la bêta 2 d’iOS 18.2 et cette version a activé le RCS pour les clients de Free Mobile, ainsi que ceux de Bouygues Telecom. Mais il reste le cas d’Orange chez qui ce ne sera pas disponible avant le premier semestre de 2025.

L’intérêt du RCS est d’avoir une meilleure expérience avec vos contacts utilisant un smartphone Android et profiter d’un service plus ou moins similaire à iMessage. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage.