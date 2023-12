Les clients d’Orange ou Sosh qui ont un iPhone peuvent désormais convertir leur carte SIM en eSIM en passant par les réglages d’iOS. Il n’est plus obligatoire d’utiliser les applications mobiles de l’opérateur.

Comment convertir une carte SIM en eSIM sur iPhone

Il est maintenant possible de prendre son iPhone, de se rendre dans Réglages > Données cellulaires, puis de choisir l’option « Convertir en eSIM ». Une fenêtre va s’afficher pour initier le processus. Vous devrez ensuite vous connecter avec votre identifiant Orange ou Sosh. Vous êtes redirigé vers le portail d’Orange ou Sosh, tout ne passe pas par le système d’iOS. Ce point est d’ailleurs surprenant, l’opérateur historique a visiblement décidé de ne pas faire comme les autres, ce qui est dommage.

Une fois connecté, vous êtes invité à accepter les conditions d’activation de l’eSIM, ce qui implique notamment de payer 10€. En effet, Orange (et d’autres opérateurs en réalité) facture le transfert.

Ce que nous voyons ici est la fonction eSIM Quick Transfer d’Apple. Comme dit précédemment, le processus est censé se faire directement depuis l’interface d’iOS, mais Orange a décidé pour une raison ou pour une autre de faire une partie via son site Internet. « L’avantage » ici est que vous êtes guidé, alors que la méthode utilisée jusqu’à maintenant nécessitait de fouiller dans les menus et sous-menus des applications d’Orange et Sosh.

Pour convertir sa carte SIM Orange/Sosh en eSIM via les réglages, il faut avoir au minimum un iPhone XS et iOS 17.2.