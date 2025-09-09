iPhone 17 et 17 Pro : toujours le tiroir à carte SIM en France, mais pas dans ces pays
Apple a annoncé aujourd’hui les iPhone 17 et iPhone 17 Pro, et ces modèles conservent leur tiroir pour loger une carte SIM physique en France. Seul l’iPhone Air ne l’a pas et supporte uniquement l’eSIM.
La carte SIM physique pour les iPhone 17 en France
Pour rappel, Apple a commencé à retirer le tiroir pour carte SIM avec l’iPhone 14. Cela a concerné les États-Unis, mais les autres pays ont gardé la SIM physique. Il y a ensuite eu les iPhone 15 et 16. Là encore, ces modèles sont uniquement compatibles eSIM aux États-Unis, mais le reste du monde conserve la carte SIM physique.
Vient maintenant le cas des iPhone 17. Des rumeurs insistantes ont indiqué qu’Apple avait pour vocation de retirer le tiroir à carte SIM dans de nouveaux pays. Et il s’avère que c’est bien le cas. En effet, quelques pays ont maintenant les iPhone 17 et iPhone 17 Pro qui sont uniquement compatibles eSIM. Voici la liste :
- Arabie Saoudite
- Bahreïn
- Canada
- Émirats arabes unis
- États-Unis
- Guam
- Îles Vierges des États-Unis
- Japon
- Koweït
- Mexique
- Oman
- Qatar
À moins que vous ne viviez dans un de ces pays, vous pouvez utiliser un iPhone 17 avec la bonne vieille carte SIM ou bien l’eSIM. En effet, tous les modèles vendus dans le monde sont compatibles eSIM, et ce depuis des années maintenant.
En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile supportent l’eSIM. Ce sera d’ailleurs pratique si vous comptez acheter l’iPhone Air. En ce qui concerne les MVNO (opérateurs virtuels), c’est un peu plus délicat. Quelques-uns supportent l’eSIM, mais c’est loin d’être la majorité.
Comme dirait Drama : « Victory !!! »
Victory de quoi ? Perso j’aurais préfère avoir plus de batterie qu’un tiroir à carte sim inutile.
Parce que t’es un boomer. La SIM physique c’est la liberté GRATUITE de passer d’un tel à l’autre. Mais ça tu le saurais si t’étais pas un boomer Z
Sans compter les professionnels qui n’ont que la possibilité d’une carte SIM physique 🙄
Ouai mais faut laisser les collabos qui aiment leur gouvernement parler. Ils finiront à Nuremberg 2.0. Ou avant vu toutes les injections OBLIGATOIRES qu’ils ont aimé prendre.
Quel et le lien avec la esim???? Mais le Modo il fait quoi là ? Comparer ça à Nuremberg mec il faut revoir tes cours d’histoire. Toi tu devrais passer au tribunal pour débilité profonde à ce compte là.
C’est ça, et la terre est plate aussi. Fais un effort pour pas dire trop de conneries.
Et pitié, venant d’un prof d’Histoire, arrête de parler de choses gravissimes et que manifestement tu en connais pas. C’est un crachat à la gueule de ceux qui ont vécu les horreurs de cette guerre.
Et, d’un prof d’Histoire, arrête de parler de trucs que tu ne connais pas, tu craches au visage de personnes qui ont vraiment vécu la guerre et des choses horribles.
Les entreprises peuvent s’adapter, comme tout le monde, pourquoi ne pourraient-ils pas proposer de esim pour les pros ?
Ignare……les boomers comme tu aime dire il on 70 piges aujourd’hui. La esim du tel a un autre c’est gratuit.
Pas chez tous les opérateurs. Et si t’avais du cerveau t’aurais compris l’humour petit lécheur d’Uranus
Non mais laisse, quand tu vois les messages, t’as compris.
Boomer Z il aime pas les vérités
Sauf que si je quitte l’entreprise pour une raison X ou Y je devrais rendre le téléphone (qui n’est pas un iPhone mais un vieux modèle avec clavier T9) ET la carte SIM pour qu’ils donne le package à un autre employé … 😑 Bref je poserais la question demain matin à la DSI 😬
Pour info la eSIM aussi se transfert d’un smartphone à l’autre gratuitement. Donc je ne vois pas ce que ça avantage de plus la SIM physique de nos jours.
Il est tout a fait possible d’acheter un modèle sans tiroir sim tout comme le fait d’acheter les anciens modèles d’iphone usa avec le modem 5g mmwave.
Et avoir les frais de douanes qu’il y a en ce moment ? Je prendrais pas le risque, perso…
Merci pour l’info 🙏🏻
J’aurais préféré avoir le choix. Il va falloir se tourner vers l’import pour un modèle esim (à moins que Amazon en propose)
Je croise les doigts, perso. Je préfère largement avoir plus d’autonomie qu’une sim physique.
La différence en terme de capacité de batterie (eSIM vs SIM) a t-elle été donnée ? Il s’agit de 100mA/h ou plus que ça ?
Apparemment c’est 2h de différence. Hahahahhaha
En gros, ça passerait de 4800 à un peu moins de 5100, donc effectivement en proportion à peu près deux heures en plus. Malgré les moqueries de certains qui parlent de complots gouvernementaux. Perso, je préfère croire le fabriquant 🥹
Crois le système. Il te le rend bien.
J’ai trouvé, 265mA d’après les fuites d’info en Corée
non, ce n’est pas tous les modèles qui sont compatibles eSIM. Le miens ne l’est pas, mais par contre j’ai Double Sim physique juste vérifier votre article
pas d’iphone 17 avec modem 5g +6ghz pour la france (d’après l’apple store fr). Prix égale pour une fiche technique moins fournie, c’est étonnant.
Lovinboule quel cinéma ce mec L’esim tu as autant de liberté
Ah oui. Je peux mettre ma eSIM dans mes BlackBerry c’est vrai j’avais zappé
Si quelqu’un a un bon plan pour avoir ces fameux iPhones Pro sans tiroir eSIM je suis preneur également. Sans être une catastrophe, c’est dommage de perdre un peu d’autonomie pour un truc totalement inutile de nos jours, plus aucun opérateur digne de ce nom ne supporte toujours pas la eSIM, y compris pour les clients professionnels
Je vis aux US ! Donne ton adresse, je t’en envoie un
Ben reste dans ta grotte avec tes 3310 et BlackBerry et compagnie au lieu de dire que les autres sont des boomers Heureusement que tu n’es pas en tête de l’innovation car déjà je trouve qu’avec Apple c’est assez lent (malgré le air) mais avec toi on serait tous encore avec nos Nokia et BlackBerry
Ils manquent vraiment Steve Jobs et Jonathan Ive…