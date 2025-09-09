Apple a annoncé aujourd’hui les iPhone 17 et iPhone 17 Pro, et ces modèles conservent leur tiroir pour loger une carte SIM physique en France. Seul l’iPhone Air ne l’a pas et supporte uniquement l’eSIM.

La carte SIM physique pour les iPhone 17 en France

Pour rappel, Apple a commencé à retirer le tiroir pour carte SIM avec l’iPhone 14. Cela a concerné les États-Unis, mais les autres pays ont gardé la SIM physique. Il y a ensuite eu les iPhone 15 et 16. Là encore, ces modèles sont uniquement compatibles eSIM aux États-Unis, mais le reste du monde conserve la carte SIM physique.

Vient maintenant le cas des iPhone 17. Des rumeurs insistantes ont indiqué qu’Apple avait pour vocation de retirer le tiroir à carte SIM dans de nouveaux pays. Et il s’avère que c’est bien le cas. En effet, quelques pays ont maintenant les iPhone 17 et iPhone 17 Pro qui sont uniquement compatibles eSIM. Voici la liste :

Arabie Saoudite

Bahreïn

Canada

Émirats arabes unis

États-Unis

Guam

Îles Vierges des États-Unis

Japon

Koweït

Mexique

Oman

Qatar

À moins que vous ne viviez dans un de ces pays, vous pouvez utiliser un iPhone 17 avec la bonne vieille carte SIM ou bien l’eSIM. En effet, tous les modèles vendus dans le monde sont compatibles eSIM, et ce depuis des années maintenant.

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile supportent l’eSIM. Ce sera d’ailleurs pratique si vous comptez acheter l’iPhone Air. En ce qui concerne les MVNO (opérateurs virtuels), c’est un peu plus délicat. Quelques-uns supportent l’eSIM, mais c’est loin d’être la majorité.