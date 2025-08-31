À l’approche de la présentation des iPhone 17, une nouvelle information suggère qu’Apple s’apprête à imposer l’utilisation de l’eSIM en éliminant le tiroir de carte SIM physique dans davantage de pays, tout particulièrement en Europe

L’eSIM obligatoire sur les iPhone 17 en Europe ?

Selon MacRumors, les employés des revendeurs agréés Apple dans l’Union européenne doivent suivre une formation sur le support des eSIM d’ici le 5 septembre. Cette date, à seulement quatre jours de la keynote d’Apple du 9 septembre où les iPhone 17 seront dévoilés, renforce l’idée d’une transition imminente. La formation, accessible via l’application SEED d’Apple, utilisée par les employés des Apple Store et des revendeurs agréés dans le monde, pourrait concerner d’autres régions au-delà de l’Europe.

Depuis la sortie de l’iPhone 14 en 2022, tous les modèles vendus aux États-Unis fonctionnent exclusivement avec l’eSIM, sans emplacement pour une carte SIM physique. Apple n’a pas encore étendu cette approche à d’autres pays, mais les iPhone 17 pourraient marquer un tournant. L’année dernière déjà, The Information révélait qu’Apple avait l’intention de retirer le tiroir de carte SIM dans plusieurs pays pour cette nouvelle gamme, sans préciser les modèles ou les régions concernés.

De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé que l’iPhone 17 Air (qui aurait une épaisseur de seulement 5,5 mm) sera dépourvu d’un tiroir pour la carte SIM physique, obligeant ainsi l’usage de l’eSIM. Il est également probable que les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max adoptent l’eSIM à l’international, avec quelques exceptions possibles (comme la Chine).

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, ainsi que Sosh, SFR RED et B&You proposent l’eSIM. Cela peut par contre être un peu plus délicat chez certains opérateurs virtuels (MNVO), que ce soit en France ou ailleurs.

Les avantages de l’eSIM selon Apple

Lors du lancement de l’iPhone 14, Apple a vanté les mérites des eSIM, soulignant leur sécurité par rapport aux cartes SIM physiques. En effet, une eSIM ne peut être retirée en cas de perte ou de vol de l’appareil. De plus, un iPhone peut gérer jusqu’à huit eSIM simultanément, simplifiant les voyages à l’étranger sans nécessité de changer de carte SIM. Ces arguments peuvent séduire les utilisateurs selon la situation.

Il est bon de noter qu’il est déjà possible d’utiliser l’eSIM sur votre iPhone existant, même sur les modèles qui ont un tiroir pour carte SIM.