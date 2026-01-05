Apple et ses partenaires en Inde ont dépassé le seuil symbolique des 50 milliards de dollars en valeur d’exportation d’iPhone depuis l’adhésion au programme d’incitation local en 2021. Cette accélération industrielle répond directement aux droits de douane américains qui poussent Apple à diversifier sa chaîne de production hors de Chine.

Le programme PLI booste la stratégie « Make in India »

La croissance exponentielle de la production d’iPhone repose sur le programme Production-Linked Incentive (PLI), une initiative gouvernementale indienne de cinq ans lancée pour l’année fiscale 2022. Ce dispositif fiscal a permis à Apple d’intensifier ses opérations bien au-delà des simples exigences de vente locale qui motivaient sa présence depuis 2017.

Un responsable précise à l’Economic Times que sur les neuf premiers mois de l’année fiscale 2026 (qui s’achève le 31 mars 2026), Apple a déjà exporté pour près de 16 milliards de dollars d’iPhone. Ce volume porte le total cumulé des exportations sous le régime PLI au-delà de la barre des 50 milliards de dollars. Ashwini Vaishnaw, ministre indien de l’Électronique et des Technologies de l’information, a salué cette « étape majeure » sur X (ex-Twitter), soulignant que la production électronique nationale a été multipliée par six en 11 ans.

À titre de comparaison, Samsung a également profité de ces incitations fiscales. Sur la période allant des années fiscales 2021 à 2025, le groupe a exporté pour près de 17 milliards de dollars de smartphones Galaxy depuis le sol indien.

Les droits de douane américains changent tout

La géopolitique joue un rôle important dans cette mutation industrielle. En avril 2025, l’Inde fabriquait déjà un iPhone sur cinq au niveau mondial. Suite à la mise en place de nouveaux droits de douane par les États-Unis, Apple a radicalement réorienté ses flux logistiques : 97 % des iPhone fabriqués en Inde sont désormais expédiés vers le marché américain.

En 2025, Apple a doublé ses importations d’iPhone indiens vers les États-Unis pour atténuer l’impact fiscal. Bien que l’administration Trump ait imposé des droits de douane réciproques à l’Inde et ait critiqué l’expansion d’Apple dans ce pays, ces taxes restent inférieures à celles appliquées aux importations chinoises, validant ainsi la stratégie de diversification d’Apple.