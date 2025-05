Lors d’une visite d’État au Qatar, le président américain Donald Trump a révélé avoir demandé au CEO d’Apple, Tim Cook, de mettre un terme à l’expansion de la production d’iPhone en Inde. Comme on peut s’en douter, Trump souhaite avant tout que les entreprises de la tech US produisent massivement leurs produits aux États-Unis, oubliant au passage que la construction des infrastructures de production prendrait des années alors même que les lourds tarifs douaniers s’appliquent dès à présent.

Donald Trump Trump déclare toutefois qu’Apple va intensifier sa production nationale, une promesse qui là encore ne trouvera sa concrétisation que d’ici plusieurs années. Dans l’immédiat, tout indique qu’Apple cherche activement à déplacer sa production vers l’Inde. Le pays dirigé par Narendra Modi a enregistré une augmentation de 60 % de la production d’iPhones sur un an (soit 22 milliards de dollars en valeur). L’Inde s’impose d’autant plus comme une alternative clé que Foxconn et le groupe Tata y disposent déjà d’énormes usines d’assemblages d’iPhone.

De fait, et malgré les déclarations tonitruantes de Trump, Apple est peu susceptible de revenir complètement sur sa stratégie. L’entreprise pommée continue néanmoins d’investir massivement aux États-Unis, avec un investissement de 500 milliards de dollars étalé sur quatre ans et la construction de nouvelles installations, dont une usine de serveurs avancés au Texas.