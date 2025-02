Le CEO d’Apple, Tim Cook, a rencontré le président Donald Trump à la Maison-Blanche jeudi 20 février, probablement pour discuter des tarifs douaniers et de la relocalisation de la production aux États-Unis. Aucun détail n’a fuité concernant la discussion entre les deux hommes, mais l’on peut aisément supposer que les taxes sur les appareils fabriqués en Chine, à l’instar de l’iPhone, sont une préoccupation majeure pour Apple. Pour rappel, Trump a proposé d’importantes taxes à l’importation, ce qui pourrait contraindre Apple à augmenter le prix de l’iPhone d’environ 9 à 10 %. La visite de Cook, qui a duré environ 45 minutes, s’est conclue par une déclaration succincte qualifiant la rencontre de « grande réunion » sans plus de précisions.

FOX Business Cameras caught Apple CEO Tim Cook on asking into the White House about 10 minutes ago. #Apple #WhiteHouse pic.twitter.com/CONgQhI3bG — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) February 20, 2025

La relocalisation de la production aux États-Unis a probablement été un autre sujet de discussion. Bien qu’Apple ait renforcé sa présence industrielle aux États-Unis, avec notamment 48 de ses 180 fournisseurs relocalisés depuis 2021, la majeure partie de sa chaîne d’approvisionnement reste en Chine. Ainsi, la majorité des appareils Apple, y compris les iPhone et les Mac, sont toujours produits à l’étranger, et ce malgré les incitations financières du Chips Act lancé sous l’administration Biden (qui avait pour but de favoriser la production nationale). Trump ayant privilégié l’augmentation des taxes douanières à ce couteux système de subventions, l’avenir de ce qui reste du Chips Act a peut-être aussi été discuté.