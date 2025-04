La perte d’un smartphone peut avoir des conséquences dramatiques, surtout lorsque l’appareil contient des données personnelles et professionnelles essentielles. C’est le cas de Michael Mathews, un consultant tech du Minnesota, qui a décidé de poursuivre Apple après le vol de son iPhone. Il réclame l’accès à près de 2 To de données et au moins 5 millions de dollars de dédommagement.

Une vie numérique bloquée après le vol de son iPhone

Michael Mathews a déposé plainte auprès du tribunal du nord de la Californie. Selon ses déclarations, des pickpockets lui ont volé son iPhone à Scottsdale en Arizona. Résultat : il a perdu l’accès à ses photos, sa musique, ses déclarations fiscales et ses recherches professionnelles. Ces données étaient si cruciales que son entreprise de conseil en technologie aurait dû fermer.

Le problème principal repose sur la clé de récupération, une fonctionnalité liée à la protection avancée des données pour iCloud. Normalement, cette clé à 28 chiffres permet de réinitialiser un mot de passe et de retrouver l’accès à un compte. Mais dans ce cas, le voleur aurait pu la modifier après avoir déverrouillé l’iPhone.

Le rôle d’Apple

Sans la protection avancée des données, Apple conserve une copie des clés de chiffrement, ce qui facilite la récupération du compte. Mais avec cette option activée, seule la clé de récupération permet d’accéder aux données. Or, Michael Mathews accuse Apple de pouvoir intervenir malgré tout. Son avocat, K. Jon Breyer, estime qu’il est « indéfendable » que la société conserve des données « qu’elle ne possède pas ».

Apple n’a pas commenté directement l’affaire, mais a déclaré au Washington Post : « Nous compatissons avec les personnes qui ont vécu cette expérience et nous prenons très au sérieux toutes les attaques contre nos utilisateurs, même si elles sont rares ».

La procédure judiciaire est désormais en phase de découverte, une étape qui pourrait durer six à huit mois.