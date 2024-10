La sentence est tombée : Haotian Sun et Pengfei Xue, deux hommes au passeport chinois mais résidant sur le sol américain, viennent d’être condamnés aux Etats-Unis pour leur implication dans un stratagème visant à escroquer Apple en subtilisant des millions de dollars d’iPhone. Sun, un résidant de Baltimore, a été condamné à 57 mois de prison, trois ans de liberté surveillée et à payer plus d’un million de dollars de dédommagement à Apple. Xue, un habitant de Germantown dans le Maryland, a été condamné à 54 mois de prison, trois ans de liberté surveillée, et à payer près de 400 000 dollars de dédommagement. A noter que ce type d’escroquerie est la seconde du genre aux Etats-Unis : l’an dernier, un groupe de 5 individus avait été arrêté pour des motifs et des méthodes similaires.

L’affaire avait fait grand bruit l’an dernier : de mai 2017 à septembre 2019, Sun et Xue, ainsi que d’autres personnes participant à cette escroquerie, avaient rapporté dans certains Apple Store plus de 6 000 iPhone contrefaits, obtenant en échange des iPhone flambant neuf qui étaient ensuite revendus sur les marchés-gris asiatiques. Les escrocs avaient importé de faux iPhone de Hong Kong et manipulé leurs numéros de série ou IMEI, de quoi tromper la vigilance des magasins Apple et des prestataires de services. La manœuvre a coûté à Apple plus de 2,5 millions de dollars de pertes. Le 20 février dernier, les deux principaux instigateurs de ce « coup » avaient finalement été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude après un procès de cinq jours, des chefs d’accusation supplémentaires étant versés au dossier.