La bêta 4 d’iOS 26.4 est disponible aujourd’hui et cette version ajoute de nouveaux emojis. Il y en a huit au total. Ils avaient fait leur première apparition en juillet dernier et voilà maintenant qu’ils sont réellement disponibles.

De nouveaux emojis disponibles avec iOS 26.4

Les huit nouveaux emojis d’iOS 26.4 sont :

Trombone

Coffre au trésor

Visage déformé

Glissement de terrain

Nuage de combat

Danseur/danseuse de ballet

Créature poilue (Bigfoot ou Sasquatch)

Orque

Il existe également des nouveautés au niveau du changement de teint pour les emojis de lutteurs et ceux de danseurs avec des oreilles de lapin, ainsi qu’une option non genrée pour l’emoji de danseur de ballet.

Ces nouveautés font partie de l’Unicode 17 qui est dévoilé par le consortium Unicode. Apple utilise maintenant l’Unicode 17 avec iOS 26.4, ce qui explique l’ajout de nouveaux emojis. On les retrouve également sur les autres systèmes d’exploitation, dont macOS 26.4 sur Mac et visionOS 26.4 sur Apple Watch.

Pour rappel, le précédent ajout d’emojis remontait à iOS 18.4 l’an dernier. Un an plus tard, en voici de nouveaux avec iOS 26.4.

La bêta 4 d’iOS 26.4 est pour l’instant disponible auprès des développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder. Quant à la version finale, elle sera disponible au printemps selon Apple. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise. Pour donner une idée, Apple avait proposé iOS 18.4 le 31 mars.