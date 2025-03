Assistant réglages simplifie la création par les parents d’un compte Enfant pour un enfant de leur famille et active des réglages par défaut adaptés aux enfants si les parents préfèrent terminer la configuration du compte Enfant ultérieurement.

Les limites d’apps de « Temps d’écran » sont conservées même si un enfant désinstalle et réinstalle une app.

Possibilité de mettre en pause et de reprendre le téléchargement ou la mise à jour d’une app sur l’App Store sans perdre la progression.

Nouveaux widgets pour l’app Podcasts, notamment un widget « Podcasts suivis » pour suivre vos podcasts préférés et un widget Bibliothèque pour accéder aux sections que vous utilisez le plus, comme « Derniers épisodes », « Enregistrés » et « Téléchargés ».