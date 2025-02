En plus d’ajouter le support d’Apple Intelligence en Europe, la bêta d’iOS 18.4 inclut une nouvelle application Apple Vision Pro sur iPhone afin de contrôler certains des éléments du casque. C’est similaire à l’application Apple Watch.

Une application Apple Vision Pro disponible sur iPhone

L’application Apple Vision Pro sur iPhone permet de mettre en file d’attente les applications et les jeux que vous souhaitez télécharger, découvrir des expériences et des contenus spatiaux inédits, profiter d’astuces, et accéder rapidement à des informations concernant votre appareil depuis votre téléphone.

La page de découverte comporte des recommandations personnalisées présentant les nouvelles expériences disponibles sur l’Apple Vision Pro. Vous profitez d’un aperçu des applications et des jeux les plus populaires de l’App Store ; de plus de 200 films en 3D, de titres Apple Immersive et d’un vaste choix de contenus vidéos sur l’application Apple TV ; ainsi que de photos spatiales, de vidéos spatiales et de photos panoramiques dans l’application Galerie spatiale (présente avec visionOS 2.4).

Un mode invité fait ses débuts

Depuis la page Mon Vision Pro, vous pouvez trouver des conseils pour apprendre à exploiter les possibilités du Vision Pro ; accéder facilement aux informations relatives à votre appareil, comme la version de visionOS installée et le numéro de série de l’appareil ; et configurer l’audio spatial personnalisé. Les personnes ayant besoin d’une correction de la vue pourront conserver et consulter le code d’extrait d’application correspondant à leurs verres ZEISS dans l’application Apple Vision Pro.

Enfin, on retrouve la fonction Utilisateur invité. Des contrôles permettent de limiter les applications auxquelles un invité peut accéder, ainsi qu’une option permettant de voir ce que fait l’utilisateur invité à des fins d’orientation. Lorsqu’un utilisateur invité enfile le Vision Pro, une notification pour activer le mode invité apparaît sur l’appareil du propriétaire du casque.

iOS 18.4 est actuellement en bêta. La version finale sera disponible au début du mois d’avril.