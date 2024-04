Voilà au moins une app qui ne semble pas souffrir de l’abus de « monopole » dont le DoJ accuse Apple. Spatialify (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad) est une app d’enregistrement de vidéos en 3D relief, des vidéos qu’il est possible de lire comme des vidéos « spatiales » avec l’Apple Vision Pro. La dernière mise à jour de l’app permet d’enregistrer des vidéos en HDR et 1080p en 60 fps ou en 4K/30 fps. C’est mieux, beaucoup mieux que les vidéos spatiales 1080p en 30 fps capturées par l’app Caméra d’Apple. Pour rappel, il est possible d’enregistrer avec son iPhone des vidéos spatiales compatibles Vision Pro depuis iOS 17,2, mais la résolution est limitée au FULL HD, essentiellement pour des raisons de stockage : une minute de vidéo spatiale prend 130 Mo d’espace de stockage sur le casque (grâce à la compression HEVC).

Pour ceux qui souhaitent réaliser des vidéos souvenirs spatiales en qualité 4K, Spatialify est donc la solution idoine, mais il faudra bien faire attention au stockage encore disponible sur le casque. A noter que Spatialité a été lancé sur l’App Store fin novembre, soit avant même le lancement commercial du Vision Pro (et la disponibilité d’iOS 17.2). Les vidéos spatiales de Spatiality peuvent être lues sur le Vision Pro mais aussi sur le Meta Quest 3 ainsi que sur d’autres casques. L’app fonctionne uniquement avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.