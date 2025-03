Jusqu’à présent réservée aux iPhone 16, l’intelligence visuelle est maintenant disponible sur les iPhone 15 Pro et Pro Max avec iOS 18.4. La bêta 2 du système d’exploitation, disponible maintenant pour les développeurs, propose cette option.

Sur les iPhone 16, l’intelligence visuelle s’active à l’aide du nouveau bouton caméra situé sur la tranche droite. Mais les iPhone 15 Pro (et l’iPhone 16e) n’ont pas ce bouton. C’est pour cela que l’intelligence visuelle s’active par différents moyens : depuis le centre de contrôle, le bouton Action ou un raccourci sur l’écran de verrouillage. Il faut dans les trois cas faire une configuration.

Le support de cette nouveauté liée à Apple Intelligence sur les iPhone 15 Pro n’est en soi pas une surprise. En effet, Apple avait déjà annoncé que c’était prévu avec une mise à jour. Nous savons maintenant que c’est avec iOS 18.4.

L’intelligence visuelle est capable de résumer et de copier du texte, de traduire du texte en différentes langues, de détecter des numéros de téléphone ou des adresses e-mail avec la possibilité de les ajouter aux contacts, d’identifier un animal ou une plante, et bien plus encore. Elle permet également de faire des recherches sur Google pour savoir où acheter un article ou de tirer parti des compétences de résolution de problèmes de ChatGPT.

La version finale d’iOS 18.4 sera disponible au début du mois d’avril selon Apple. Cette mise à jour ajoute notamment Apple Intelligence en français, le RCS chez Orange/Sosh et plus encore.