Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 2 (build 22E5216h) d’iOS 18.4 sur iPhone et d’iPadOS 18.4 sur iPad. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

L’une des grosses nouveautés de la bêta d’iOS 18.4 est le support d’Apple Intelligence dans les pays de l’Union européenne. Il y a également le support du français. On retrouve plusieurs éléments, dont l’intégration de ChatGPT, Image Playground pour générer des images, Genmoji pour générer des emojis, la Baguette magique qui transforme une esquisse en dessin approprié, l’intelligence visuelle ou encore les outils d’écriture.

D’autre part, la mise à jour apporte d’autres nouveautés, dont des musiques d’ambiance, une nouvelle option pour avoir les notifications prioritaires, la version française de l’application Mail avec sa nouvelle interface et plus encore. La liste des nouveautés est à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas de développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta 2 d’iOS 18.4. Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec cette version.

Pour rappel, Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 18.4 avec Apple Intelligence en français sera disponible au début du mois d’avril.

En outre, Apple propose la bêta 2 de macOS 15.4 (build 24E5222f) sur Mac, de watchOS 11.4 (build 22T5228e) sur Apple Watch, de tvOS 18.4 (build 22L5234e) sur Apple TV et de visionOS 2.4 (build 2205215f) sur Apple Vision Pro.