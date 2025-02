Apple a proposé la bêta d’iOS 18.4 sur iPhone et iPad, et il s’agit d’une grosse mise à jour, tout particulièrement pour les Européens qui ont maintenant le droit à Apple Intelligence. L’IA est aussi disponible dans plusieurs langues, dont le français.

Les nouveautés d’iOS 18.4 bêta 1

– Apple Intelligence est donc disponible dans les pays de l’Union européenne. Il y a également l’intégration de ChatGPT, Image Playgroud pour générer des images, Genmoji pour générer des emojis, Baguette magique pour « transformer » vos esquisses en une image appropriée, l’intelligence visuelle, les outils de rédaction et la gomme pour supprimer les éléments gênants sur vos photos. Plus de détails sont à retrouver dans cet article dédié.

– Image Playgroud ajoute un nouveau style qui a pour nom Dessin. Jusqu’à présent, il y avait les options Animation et Illustration. Il suffit d’appuyer sur le signe « + » pour y accéder.

– iOS 18.4 ajoute des musiques d’ambiance. C’est à activer au niveau du centre de contrôle. On retrouve quatre options : repos, relaxation, productivité et bien-être. La musique d’ambiance se joue directement au niveau de l’application Musique.

– Cela ne concerne que quelques pays, mais Apple News+ gagne une section Food (nourriture). Elle regroupe des recettes de cuisine, des histoires sur des restaurants, des astuces pour manger sainement et plus.

– Une nouvelle option « Prioriser les notifications » fait son apparition sur iOS 18.4. Comme le nom l’indique, elle vient mettre en avant les notifications jugées importantes. Cela se repose sur Apple Intelligence.

– L’application Mail change d’interface avec maintenant le support du français. Il y a également un système de catégories avec un tri automatique. La nouvelle interface et les catégories font aussi leurs débuts sur iPad avec iPadOS 18.4 et sur Mac avec macOS 15.4.

– Les indicateurs de confidentialité qui apparaissent lorsque le micro ou la caméra est utilisée sont maintenant sur la droite. Ils étaient dans la Dynamic Island jusqu’à présent.

– Le clavier affichant les emojis propose maintenant un bouton avec la mention « Genmoji » au lieu d’avoir uniquement un bouton avec un personnage de différentes couleurs.

– Dans les réglages, il est maintenant possible de définir une langue spécifique pour l’application Plans.

– L’animation pour ouvrir le centre de notifications est plus rapide/fluide.

– De nouveaux widgets sont disponibles pour l’application Podcasts. Il y a d’abord Bibliothèque qui recense les épisodes d’une liste de votre bibliothèque et Podcasts qui permet de lire les épisodes d’un podcast suivi.

– Au niveau du centre de contrôle, iOS 18.4 affiche les barres de réseau au niveau de la section « Données cellulaires ».

– iOS 18.4 propose une nouvelle action au niveau de l’application Raccourcis qui permet d’ouvrir une conversation spécifique au niveau de l’application Messages.

– CarPlay affiche désormais trois rangées d’applications au lieu de deux jusqu’à présent. C’est disponible pour ceux qui ont un grand écran dans leur voiture. Pour les autres, on reste sur deux rangées d’applications.

– De nouvelles options sont disponibles pour les applications par défaut. Il est maintenant possible de définir l’application par défaut pour la traduction et celle pour la navigation. Des options comme Google Maps devraient être disponibles, mais ce n’est pas le cas avec la première bêta.

– La carte My Number au Japon est maintenant disponible au niveau de l’application Cartes (Wallet). C’est une carte d’identification personnelle émise par le gouvernement japonais. Apple avait déjà annoncé une arrivée pour le printemps.

– Mobile Device Management (MDM) évolue avec la possibilité de désactiver les rapports d’Apple Intelligence, les réponses intelligentes de Mail, le résumé du contenu de Safari et la fonction de redémarrage en veille qui fait redémarrer les iPhone après une période d’inactivité. De plus, il est possible d’empêcher le changement d’applications par défaut pour les appels et messages. S’ajoute à cela une fonctionnalité qui permet d’utiliser un iPhone ou un iPad à proximité pour se connecter à un Mac avec un compte Apple.

– La nouvelle application Apple Vision Pro pour iPhone n’est pas présente dans la bêta d’iOS 18.4, mais Apple l’a déjà présentée. Les détails à son sujet sont à retrouver sur cet article dédié.

La bêta publique d’iOS 18.4 arrivera dans quelques jours, tandis que la version finale sera disponible début avril.