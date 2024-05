Apple annonce que la carte My Number au Japon va pouvoir être ajoutée à l’application Cartes (Wallet) sur iPhone à la fin du printemps prochain. Cela marque la première expansion des identifiants numériques dans l’application Cartes d’Apple au-delà des États-Unis.

My Number est une carte d’identification personnelle émise par le gouvernement japonais. Son objectif principal est de faciliter l’administration des impôts et la fourniture de services sociaux en attribuant un numéro d’identification unique à chaque résident japonais. Elle contient des informations telles que le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’identification individuel de son titulaire. Elle est utilisée pour diverses fins gouvernementales, y compris les déclarations de revenus, les pensions, les assurances sociales et d’autres services publics.

Plus de 100 millions de Japonais ont cette carte et chacun d’entre eux pourra l’ajouter sur leur iPhone. Jennifer Bailey, la vice-présidente d’Apple Pay et de l’application Cartes, indique :

Le déploiement de la fonction d’identification d’Apple Cartes en dehors des États-Unis est une étape importante dans notre vision du remplacement des portefeuilles physiques traditionnels par des portefeuilles mobiles faciles, sécurisés et privés. La carte My Number sera disponible dans Apple Cartes à partir de la seconde moitié du printemps prochain, et nous présenterons votre pièce d’identité tout en utilisant pleinement les fonctions de sécurité et de protection de la vie privée intégrées à l’iPhone. Nous sommes très heureux de proposer un moyen pratique et commode à tous ceux qui vivent au Japon.

Fin 2022, Tim Cook, le patron d’Apple, Fumio Kishida, le Premier ministre japonais, ont discuté de plusieurs sujets, dont le support natif de la carte My Number. Deux ans plus tard, l’annonce du support a lieu.