Le patron d’Apple Tim Cook et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont récemment rencontrés suite au voyage du premier au Japon, mais la nature de leurs discussions n’était pas connue. Elle l’est désormais grâce à Nikkei.

Le Japon veut My Number sur iPhone

Le Premier ministre japonais a demandé à Tim Cook à ce qu’Apple adopte My Number, un système local de cartes qui se veut être un numéro à 12 chiffres associé à toutes les personnes (y compris les étrangers) qui ont une carte de résident au Japon. C’est un système d’identification lié à la sécurité sociale et au système fiscal japonais, mis en place par l’administration japonaise. Fumio Kishida veut qu’Apple propose son support au niveau de l’iPhone afin que la carte puisse être ajoutée dans l’application Cartes sur iOS.

À date, 49% de la population japonaise a adopté My Number. L’ajout à l’application Cartes d’iOS pourrait inciter davantage de personnes à utiliser le système, car les cartes seraient plus pratiques et potentiellement plus faciles à obtenir, mais certains s’inquiètent de la protection de la vie privée.

Le Japon souhaite utiliser les cartes My Number pour stocker toutes sortes d’informations personnelles, des données relatives à l’assurance maladie aux informations bancaires. Elles comportent la photo, le nom, l’adresse et la date de naissance de l’utilisateur, ce qui pose des problèmes potentiels de fuite de données.

Tim Cook a répondu à la requête du Premier ministre. Il lui a annoncé qu’Apple était partant pour travailler sur l’intégration, mais le dirigeant a déclaré que son groupe avait de fortes inquiétudes concernant la gestion des identifiants pour My Number.

Les App Store tiers

Un autre thème évoqué a été l’App Store. Le Japon a fait une proposition qui obligerait Apple à autoriser les App Store tiers pour installer des applications sur iPhone. Le pays n’aime pas vraiment que Google avec Android et (surtout) Apple avec iOS aient un contrôle total sur la distribution d’applications. Tim Cook n’aimant pas très l’idée a discuté pour tenter de faire annuler le projet. De son côté, Apple a déjà estimé que cela compromettrait la sécurité de l’App Store.

Enfin, Tim Cook et Fumio Kishida ont parlé des investissements d’Apple dans le pays. Le patron du fabricant d’iPhone a souligné qu’Apple a investi plus de 100 milliards de dollars dans les chaînes d’approvisionnement japonaises au cours des cinq dernières années. Le groupe va d’ailleurs continuer à faire de ses investissements japonais une priorité.