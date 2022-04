Dans un rapport antitrust publié aujourd’hui, le gouvernement japonais pose les bases d’une nouvelle législation qui autoriserait la création de boutiques applicatives compatibles iOS et Android. L’objectif serait de d’affaiblir la position dominante de l’App Store et du Google Play Store sur leur OS respectif (iOS et Android). En outre, la pré-installation des navigateurs Chrome ou Safari serait aussi considérée comme un préjudice à une concurrence libre et non faussée. Autre motif d’inquiétude, la commission sur chaque achat d’apps (ou achats in-apps) jugée particulièrement élevée ; la présence d’autres boutiques d’applications pourrait ainsi introduire de la concurrence sur ce niveau de commission.

Apple a rapidement réagi en affirmant que « la compétition restait intense sur chaque segment (d’activité, Ndlr)« tout en ajoutant que des discussions constructives seraient engagées avec le gouvernement. La proposition du Japon fait écho à d’autres projets de loi similaires déjà en place ou en voie de l’être dans plusieurs pays (Corée du Sud, Pays Bas, sans doute l’Europe bientôt).