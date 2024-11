Apple a proposé au téléchargement la bêta 2 d’iOS 18.2 sur iPhone. C’est l’occasion de voir quelles sont les nouveautés de cette version qui est entre les mains des développeurs.

– Free Mobile et Bouygues Telecom proposent le support du RCS, à savoir le successeur du SMS qui propose une expérience de messagerie similaire à iMessage avec les utilisateurs Android. SFR supporte déjà ce système depuis iOS 18. Orange reste aujourd’hui le seul grand opérateur français manquant à l’appel.

– L’intégration de ChatGPT avec Apple Intelligence évolue un peu. Il est désormais possible de s’abonner à ChatGPT Plus directement depuis l’application Réglages d’Apple. Aussi, il y a une nouvelle section qui indique les limites journalières en ce qui concerne les comptes gratuits. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.

– Apple affirme avoir amélioré l’autonomie et la température de l’iPhone. Mais il n’y a pas plus de détails.

– L’application Localiser d’Apple gagne une option pour partager l’emplacement d’un objet avec une compagnie aérienne ou une personne de confiance. L’option crée un lien qui permet à quelqu’un de voir l’emplacement d’un objet perdu lorsqu’il ouvre l’URL.

Huge update to Find My in iOS 18.2 beta 2

Get help finding a lost item by sharing its location with an airline or trusted person. They will be able to see the location of your item on a map. pic.twitter.com/lHckNRfZbj

— Aaron (@aaronp613) November 4, 2024