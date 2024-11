La bêta 2 d’iOS 18.2, disponible dès maintenant au téléchargement, propose des nouveautés pour l’intégration de ChatGPT, en lien avec Apple Intelligence. On retrouve deux changements.

La première nouveauté est qu’il est maintenant possible de s’abonner à ChatGPT Plus depuis l’application Réglages d’Apple. Le prix est de 19,99$/mois, soit exactement le même tarif que si vous vous abonniez directement depuis le site de l’intelligence artificielle d’OpenAI. iOS 18.2 liste trois éléments pour la version payante :

Limites plus élevées pour l’envoi de photos et de fichiers, la génération d’images et la navigation sur Internet

5x plus de messages sur GPT-40 et accès à des modèles encore plus avancés

L’abonnement se renouvelle automatiquement tous les mois. Mais vous avez bien sûr la possibilité de vous désabonner à tout moment. Aussi, Apple précise que la création d’un compte ChatGPT est nécessaire si vous décidez de prendre l’abonnement.

You can now upgrade to ChatGPT Plus right from the settings app on iOS 18.2 beta 2 pic.twitter.com/KsimlFJRcw

— Aaron (@aaronp613) November 4, 2024