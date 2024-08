L’application ChatGPT se met à jour sur Mac avec une nouvelle fenêtre plus compacte qui propose un meilleur usage multitâche. On peut ainsi avoir l’IA d’OpenAI plus facilement accessible, tout en faisant autre chose.

Jusqu’à présent, le simple fait d’appuyer sur le raccourci clavier Option + Espace lançait l’application de ChatGPT. Il s’agit de l’application au complet, avec son interface qui rappelle l’interface Web. Maintenant, il est possible de cliquer sur un nouveau bouton dans la barre supérieure pour avoir l’interface compacte.

OpenAI explique que vous pouvez personnaliser la position de la fenêtre (comme le fait de changer la taille), l’heure de réinitialisation et le raccourci clavier dans les paramètres. Vous pouvez également faire apparaître une conversation précédente dans une fenêtre annexe en cliquant sur l’icône de la fenêtre principale de l’application.

La mise à jour de l’application est disponible dès maintenant au téléchargement. Cependant, plusieurs utilisateurs disent ne pas avoir accès à la nouvelle fonctionnalité. On peut donc imaginer qu’il s’agit d’un déploiement progressif. Certaines personnes devront attendre quelques jours ou quelques semaines pour en profiter.

Pour rappel, l’application officielle de ChatGPT sur Mac a fait ses débuts à la fin juin. Une version est également prévue pour Windows, mais la date de sortie précise n’est pas encore connue. Nous savons seulement que ce sera dans quelques mois.