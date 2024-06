OpenAI annonce que son application ChatGPT sur Mac est maintenant disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Elle a fait ses débuts au mois de mai, mais il s’agissait d’un déploiement progressif pour les personnes avec l’abonnement ChatGPT Plus. Aujourd’hui, tout le monde pour la télécharger.

Une fois l’application ChatGPT installée sur Mac, il est possible de faire Option + Espace sur le clavier pour avoir une interface du chatbot s’appuyant sur GPT-4o. Vous pouvez par exemple lui poser une question. Il est également possible d’envoyer un fichier pour demander à avoir une liste de lecture, fournir une capture d’écran pour raccourcir un e-mail ou encore envoyer une photo pour poser une question spécifique sur le contenu.

De plus, un mode dictée intégré permet d’avoir des conversations vocales avec le chatbot. Il y a également une fonction de recherche pour consulter les conversations passées.

Avec le déploiement à grande échelle, aucun abonnement n’est nécessaire pour utiliser ChatGPT sur Mac. OpenAI a mis gratuitement à disposition la dernière version, GPT-4o, mais pour un nombre limité de demandes.

