OpenAI a annoncé cette semaine la sortie de l’application ChatGPT sur Mac. Les utilisateurs avec un PC Windows y auront également le droit, mais ce sera pour les prochains mois. Pourquoi ce choix, alors qu’il y a nettement plus de PC et que Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars dans la société d’intelligence artificielle ?

Mira Murati, directrice de la technologie chez OpenAI, a indiqué à Axios : « Nous donnons seulement la priorité là où nos utilisateurs se trouvent ». ChatGPT comprend donc une base utilisateurs plus importante sur Mac que sur PC.

Cela doit faire mal à Microsoft, surtout si l’on considère que l’entreprise a essayé de commercialiser Windows en tant la plateforme par excellence pour les développeurs d’intelligence artificielle. Et si on ajoute le fait que Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars pour ne même pas avoir la priorité, cela fait encore plus mal.

Mais que les utilisateurs de Windows se rassurent : ils auront également le droit à la même expérience. Un ingénieur d’OpenAI indique que la société recrute des ingénieurs pour macOS et Windows. Il précise au passage que l’application macOS est uniquement compatible avec les Mac Apple Silicon et non les modèles avec des processeurs Intel.

Il est bon de rappeler que les rumeurs disent qu’Apple est en train de finaliser un accord avec OpenAI pour l’IA d’iOS 18. Cela devrait permettre d’avoir des fonctionnalités de ChatGPT sur iPhone intégrées nativement. Pas plus tard qu’hier, OpenAI a annoncé GPT-4o, son nouveau modèle de langage qui se veut performant.