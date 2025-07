Ce 17 juillet 2025 est la Journée mondiale des emojis et le consortium Unicode dévoile les nouveaux emojis qui seront disponibles sur iPhone avec iOS 26. Ils font partie d’Unicode 17.

Des nouveautés pour les emojis

Les huit nouveaux emojis d’iOS 26 seront :

Trombone

Coffre au trésor

Visage déformé

Trognon de pomme

Nuage de combat

Danseur/danseuse de ballet

Créature poilue (Bigfoot ou Sasquatch)

Orque

« Ces nouveaux emojis ont des significations symboliques de longue date, sont visuellement distinctifs et contiennent une multitude d’expressions », explique le consortium Unicode. Il faut savoir que plus de 160 nouveaux emojis ont été en réflexion, mais seulement quelques-uns seront réellement disponibles pour les utilisateurs.

Apple doit maintenant prendre en compte Unicode 17 et imaginer le design de ses propres emojis selon les descriptions données. On les retrouvera sur iOS 26, macOS Tahoe et les autres mises à jour logicielles d’Apple. Il semble toutefois peu probable que tout soit disponible en septembre avec iOS 26.0. Il faudra probablement attendre la mise à jour iOS 26.4 au printemps 2026, comme nous avons dû attendre iOS 18.4 cette année pour avec les nouveaux emojis en lien avec Unicode 16.

Il est bon de noter qu’Unicode 17 ne s’applique pas uniquement à Apple. En effet, Google, WhatsApp, Microsoft, Facebook, Samsung et d’autres doivent eux aussi créer leurs propres designs pour les nouveaux emojis afin de les avoir sur leurs plateformes respectives. Là aussi, la disponibilité chez eux se fera progressivement au fil des prochains mois.