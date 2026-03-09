Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 4 (build 23E5234a) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 4 pour iOS 26.4 et le reste

iOS 26.4 propose plusieurs nouveautés. Apple Music accueille la fonction Playlist Playground qui permet de générer des playlists musicales par IA à partir d’un prompt texte. L’application propose également un nouvel outil conçu pour repérer facilement les concerts à proximité, ainsi qu’une interface revue pour les albums et les playlists, désormais présentés avec des visuels pleine page.

L’application Apple Podcasts apporte la prise en charge native des podcasts vidéo, facilitant leur création, leur distribution et leur monétisation. Par ailleurs, Apple teste le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, garantissant une sécurité renforcée dans les échanges entre utilisateurs d’iPhone et d’appareils Android. Parmi les autres nouveautés, la protection des appareils volés est désormais activée par défaut, un widget musical ambiant fait son apparition et l’application Sommeil propose de nouvelles mesures sur le temps de coucher moyen, entre autres améliorations.

Dans le cas de la bêta 4 du jour, on retrouve l’ajout de nouveaux emojis.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître la bêta 4 d’iOS 26.4 et pourrez lancer le téléchargement. La bêta publique équivalente ne devrait pas tarder. Quant à la version finale, Apple a déjà dit qu’elle arrivera au printemps, sans date plus précise pour le moment.

Dans le même temps, il y a la bêta 4 pour macOS 26.4 (build 25E5233c) sur Mac, watchOS 26.4 (build 23T5236a) sur Apple Watch, tvOS 26.4 (build 23L5234a) pour Apple TV et visionOS 26.4 (build 23O5235a) sur Apple Vision Pro. Là encore, cela concerne d’abord les développeurs.