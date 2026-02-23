Maintenant que la bêta 2 d’iOS 26.4 est disponible, Apple annonce entamer la phase de test pour le chiffrement de bout en bout en ce qui concerne le RCS entre iPhone et les smartphones. Android.

Le chiffrement du RCS en test entre iPhone et Android

Avec la première bêta, Apple avait débuté le test du chiffrement du RCS, mais uniquement entre iPhone. Voici ce qu’indique maintenant le fabricant pour la bêta 2 :

Dans cette version bêta, le chiffrement de bout en bout du RCS sera disponible à des fins de test entre les appareils Apple et Android. Cette fonctionnalité n’est pas incluse dans cette version et sera disponible pour les clients dans les futures versions d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS 26. Le chiffrement de bout en bout est en version bêta et n’est pas disponible pour tous les appareils ou opérateurs. Les conversations marquées comme chiffrées sont chiffrées de bout en bout, de sorte que les messages ne peuvent pas être lus lorsqu’ils sont envoyés entre les appareils.

Comme l’indiquent les notes d’Apple : la version finale d’iOS 26.4 n’inclura pas le chiffrement de bout en bout pour le RCS. Il faudra attendre une autre mise à jour d’iOS 26 (iOS 26,5 peut-être). L’idée avec iOS 26.4 est de faire des tests pour s’assurer que tout fonctionne bien.

Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS. L’expérience de messagerie est meilleure et se rapproche de ce que l’on retrouve avec iMessage, WhatsApp et d’autres applications. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Et voilà maintenant que le chiffrement va s’ajouter à la liste.

Il est bon de noter que les utilisateurs Android peuvent déjà avoir le RCS chiffré entre eux. Mais cela s’explique par une « magouille » de Google qui effectue le chiffrement au niveau de ses serveurs. Ici, Apple veut proposer une méthode universelle plutôt que tout faire transiter sur les serveurs de Google et utiliser sa méthode.