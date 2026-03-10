Apple a publié une courte vidéo promotionnelle mettant en scène son patron Tim Cook à l’Apple Park, au volant d’un petit buggy de campus. La scène tourne rapidement au sketch : Tim Cook s’arrête dans une zone de ravitaillement improvisée baptisée « Tim Box Box », référence directe à la phrase radio utilisée par les équipes de Formule 1 pour rappeler leurs pilotes aux stands. Le pilote néerlandais Max Verstappen apparaît masqué aux côtés du dirigeant, tandis qu’une équipe parodie en accéléré la chorégraphie millimétrée d’un vrai arrêt au stand.

Le ton est léger, mais l’enjeu est commercial. Depuis le début de la saison 2026, ouverte par le Grand Prix d’Australie, Apple est le diffuseur de la Formule 1 aux États-Unis via son service Apple TV. Chaque session d’essais libres, qualification, course sprint et Grand Prix est disponible en direct et à la demande, en 4K Dolby Vision et plusieurs flux de caméras embarquées.

Un partenariat déployé sur tout l’écosystème Apple

La vidéo avec Tim Cook n’est que la partie visible d’une stratégie d’intégration beaucoup plus large. Apple a déployé la couverture de la F1 sur l’ensemble de ses plateformes : suivi en temps réel dans l’application Apple Sports, contenus éditoriaux dans Apple News, cartes des circuits dans Apple Plans et diffusion audio des courses sur Apple Music. L’objectif est de faire de l’abonnement Apple TV le point d’entrée naturel pour les fans de F1 aux États-Unis, en s’appuyant sur un écosystème que des dizaines de millions d’utilisateurs consultent déjà quotidiennement.