Apple multiplie les campagnes Shot on iPhone avec les écuries de Formule 1 avant la diffusion des courses en streaming aux États-Unis à partir du week-end du 7 mars. La firme s’associe à Cadillac, nouveau venu en F1, et Red Bull pour photographier les nouvelles monoplaces et pilotes lors des essais avec l’iPhone 17 Pro. Red Bull propose également une démonstration de pièces moteur via une expérience scénique sur l’Apple Vision Pro.

Le nombre d’iPhone 17 Pro qui ont été présents dans le paddock durant les essais de cette semaine suggère que d’autres campagnes suivront avec d’autres écuries. Apple capitalise sur l’accès privilégié aux équipes pour transformer le championnat en plateforme marketing massive, exploitant les visuels du sport automobile pour valoriser les capacités photo et vidéo de son smartphone haut de gamme.

La nature exacte de ces accords reste floue : Apple négocie-t-il des partenariats promotionnels séparés avec chaque écurie ou le contrat de streaming global avec la F1 impose-t-il des engagements promotionnels garantis aux équipes ? Cette seconde hypothèse expliquerait la multiplication des partenariats avant même le coup d’envoi de la saison.

Hours after unveiling its livery via a Super Bowl commercial and in-person Times Square activation, the Cadillac Formula 1 Team continued its innovative launch with a "Shot on iPhone" social and out-of-home executions in collaboration with Apple. 📸 courtest @Cadillac_F1 pic.twitter.com/MLpxTTKP7b — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) February 13, 2026

Apple diffuse la F1, mais seulement aux États-Unis

Apple TV est devenu le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis, diffusant en streaming tous les Grands Prix, qualifications et séances d’essais via l’application Apple TV pour les abonnés. Le premier weekend de course démarre le 7 mars, marquant le lancement effectif de ce partenariat sportif majeur.

Les abonnés américains d’Apple TV reçoivent gratuitement l’accès à F1 TV, permettant aux fans de conserver les expériences d’applications personnalisées auxquelles ils sont habitués. Le lien du compte est déjà activable pour visionner la dernière série d’essais programmée la semaine prochaine.

Aucun changement n’affecte les autres pays. En France par exemple, Canal+ demeure le diffuseur officiel en France. Les autres accords régionaux existants restent valides. Cette exclusivité américaine concentre l’offensive marketing d’Apple sur son marché domestique, où la F1 gagne en popularité depuis plusieurs saisons.