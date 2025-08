La Paréidolie est le processus cognitif qui permet aux êtres humains de reconnaitre des formes familières dans des éléments qui n’ont pourtant aucun lien avec ce que nous voyons réellement (un nuage, le marc de café, une tâche d’encre, etc.). C’est ce même phénomène qui suscite depuis quelques heures un certain émoi à Miami : un panneau d’affichage de la campagne Shot on iPhone, Drawn on iPad, montrant une photo de requin retouchée avec l’image d’un plongeur dessiné à la façon d’un Comics, fait sensation sur les réseaux sociaux parce que de nombreuses personnes ne voient pas seulement un requin et un plongeur. En effet, L’un des doigts du plongeur, grossi par le simple effet de perspective, est surplombé d’un petit poulpe, l’ensemble pouvant donner l’impression, de loin, de ressembler à un phallus en érection !

Cet effet visuel aussi trompeur que rigolo ne peut pas être manqué : le panneau, situé juste au-dessus de l’autoroute I-95 à Miami, mesure environ 4,5 mètres de long. Évidemment, il suffit de se rapprocher un peu de l’image pour voir tous les détails et constater qu’il n’y a aucun phallus dans l’image, mais la disposition du panneau fait qu’immanquablement, les automobilistes circulant sur l’autoroute auront à un moment l’impression de voir ce qui n’est pourtant pas vraiment dessiné dans l’image. Gageons que cette fois il y a plus de quoi en sourire que de susciter un réel bad buzz.