La campagne « Shot on iPhone » d’Apple, orchestrée par l’agence TBWA\Media Arts Lab, a été récompensée par le Grand Prix de l’efficacité créative lors du festival international de la créativité Cannes Lions 2025, qui s’est tenu cette semaine à Cannes. Cette campagne a fait ses débuts il y a 10 ans.

Une campagne qui célèbre la créativité

Initiée en 2015 pour mettre en avant les capacités photo de l’iPhone 6, « Shot on iPhone » met en lumière des clichés pris par des utilisateurs, affichés sur des panneaux publicitaires, des affiches dans les transports et bien plus. Au fil des années, Apple a élargi la campagne avec des vidéos sur YouTube, valorisant les performances d’enregistrement vidéo de divers modèles d’iPhone.

Andrea Diquez, patronne mondiale de GUT et présidente du jury à Cannes Lions, a salué cette réussite :

« Shot on iPhone » a reçu le Grand Prix pour sa capacité révolutionnaire à démocratiser la créativité, en transformant les moments de la vie quotidienne en œuvres d’art. La campagne s’est imposée comme un chef-d’œuvre d’élévation du contenu généré par les utilisateurs pour créer une plateforme à long terme avec une exécution époustouflante. Lorsqu’un client s’engage dans une plateforme à long terme construite autour d’un travail hautement créatif qui résonne au niveau mondial et local, c’est magique. C’est cette combinaison unique qui fait qu’elle mérite vraiment la plus haute distinction de l’industrie.

La longévité de « Shot on iPhone » témoigne de son efficacité. En s’appuyant sur le contenu des utilisateurs, Apple a su créer une connexion avec son public, tout en mettant en avant les avancées de ses smartphones. Cette stratégie a notamment renforcé l’image de marque d’Apple.