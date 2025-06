Apple a partagé un nouveau court-métrage dans sa série Shot on iPhone, réalisé avec l’iPhone 16 Pro. Intitulé Big Man, ce film met en vedette le rappeur britannique Stormzy. Cette production marque une nouvelle étape dans l’utilisation de l’iPhone pour des projets cinématographiques narratifs.

Une histoire portée par l’iPhone 16 Pro

Dans Big Man, Stormzy incarne Tenzman, un musicien désabusé qui retrouve l’inspiration grâce à la rencontre de deux enfants pleins de vie. Ce court-métrage de 20 minutes, réalisé par Aneil Karia (connu pour Surge et The Long Goodbye), s’éloigne des simples démonstrations techniques pour offrir une histoire. Ce choix s’inscrit dans la récente tendance d’Apple à utiliser sa campagne Shot on iPhone pour produire des (petites) œuvres cinématographiques, mettant en avant les capacités de ses appareils.

Accompagnant le film, Apple a publié une vidéo des coulisses révélant comment l’équipe a exploité l’iPhone 16 Pro. Ce making-of met en lumière la portabilité et la qualité d’image du smartphone.

Le réalisateur Aneil Karia partage son enthousiasme :

Je n’avais jamais tourné une œuvre narrative entière avec un iPhone auparavant. C’est un processus vraiment intéressant et stimulant. L’appareil est beaucoup plus petit que les caméras utilisées pour la télévision, le cinéma ou les clips. Cette légèreté et cette flexibilité ouvrent des possibilités infinies.

Il met en avant l’utilisation de fonctionnalités comme le mode Cinématique, la capture en 4K à 120 images par seconde pour les ralentis et le format Apple Log, qui offre une grande latitude en post-production.