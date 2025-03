Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui concerne l’iPhone 16 Pro et plus exactement le mode qui permet de filmer en 4K et Dolby Vision à 120 images par seconde.

Dans la publicité, deux hommes marchent lentement alors qu’il y a une explosion a lieu le fond. « Pourquoi on marche si lentement ? », demande le premier. « Ça rend la scène plus cinématographique », répond l’autre, tout en sachant que leurs paroles sont au ralenti à l’instar de la vidéo. « OK d’accord, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour marcher au ralenti », rétorque alors le premier. « Y a pas de meilleur moment pour marcher au ralenti », conclut le second, alors que leurs voix sont redevenus normales.

« Filmez au ralenti cinématographique en Dolby Vision 4K à 120 i/s, avec l’iPhone 16 », indique Apple dans la description de sa vidéo.

Les iPhone 16 et 16 Plus proposent la prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 images par seconde. C’est la même chose pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Mais ces derniers ont aussi l’avantage de filmer au ralenti jusqu’à 120 images par seconde avec le support du Dolby Vision.