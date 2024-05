Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité pour les iPhone 15 et a choisi de proposer une ambiance à la Star Wars avec une mise en avant du Mandalorien. Cette pub arrive un jour avant le Star Wars Day qui a lieu chaque année le 4 mai.

Dans la publicité, une Mandalorien donne à manger à son chat qui a pour nom Leia, puis s’assure d’avoir les clés, son iPhone 15 Pro et… son détonateur thermique. Il quitte ensuite son domicile pour se rendre à une convention qui vient célébrer Star Wars. Plusieurs personnes sont déguisées comme les personnages de la célèbre franchise de George Lucas.

Mais il y a un problème : comment la personne en Mandalorien peut-elle retrouver ses amis à la convention, sachant que beaucoup d’invités ont eux-mêmes le costume du chasseur de prime ? C’est là qu’intervient l’iPhone 15 et plus particulièrement la fonctionnalité qui a pour nom « Localisation précise ». Un ami envoie sa localisation via iMessage et le Mandalorien que l’on suit depuis le début de la publicité n’a qu’à se rendre à ce point précis en suivant les instructions sur son téléphone.

La fonction « Localisation précise » entre amis nécessite que les deux personnes disposent d’un iPhone 15. Le fonctionnement est similaire à celui d’un AirTag.