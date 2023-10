C’est une petite nouveauté qui compte : lorsqu’un utilisateur tentera une première fois de charger son iPhone 15/15 Pro via le port de charge MagSafe, un message lui indiquera que ce système de charge peut être moins efficace que la charge filaire ! Ce n’est pas en soi une surprise puisqu’effectivement la charge sans fil est généralement moins efficiente que la charge filaire (un écart d’efficacité d’au moins 15%) mais l’on peut s’étonner qu’Apple avertisse ainsi ses clients d’une telle différence.

En fait, ce message n’est pas une initiative de la firme californienne, mais bien le résultat d’une nouvelle directive européenne visant à inciter les utilisateurs européens de mobiles à des pratiques moins énergivores. La page support d’Apple précise en un petit paragraphe de quoi il est question : « Avec les modèles d’iPhone 15, si vous êtes dans un pays ou une région membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, vous recevez une notification la première fois que vous utilisez un chargeur sans fil. Mandatée par l’UE, la notification indique que la recharge sans fil pourrait consommer plus d’énergie que la charge filaire. »

En revanche, on ne comprend pas bien pourquoi cet avertissement n’est destiné qu’aux nouveaux mobiles en vente en Europe (iOS et Android), et pas à l’ensemble du parc de smartphone existant.