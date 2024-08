Apple a mis en ligne The Relay, une nouvelle publicité qui surfe sur les Jeux olympiques de Paris 2024, mettant en avant des athlètes avec et sans situation de handicap. L’objectif est de mettre en avant les fonctionnalités d’accessibilité avec les produits comme l’iPhone et l’Apple Watch.

Dans la description de sa vidéo YouTube, Apple indique :

Les produits Apple sont conçus pour tous les corps. Que vous soyez sprinteur, coureur en fauteuil roulant, cycliste sur piste ou nageur, des fonctionnalités telles que l’application Exercice sur l’Apple Watch, les mesures du sommeil et les objectifs d’exercices quotidiens — ainsi que la possibilité d’enregistrer et d’analyser vos performances sur iPad et Mac — garantissent que tous les athlètes disposent de ce dont ils ont besoin pour s’entraîner et concourir au mieux de leurs capacités. De plus, des fonctions d’accessibilité innovantes telles que « Pointer et parler » sur iPhone, pour les utilisateurs malvoyants, ou AssistiveTouch (qui aide les personnes souffrant d’un handicap des membres supérieurs à utiliser l’Apple Watch d’une seule main) permettent aux athlètes adaptés d’exceller également.

La publicité, qui dure un peu moins de 4 minutes, comprend la musique All You Children de Jamie xx. Elle est disponible à l’écoute sur Apple Music et les autres plateformes de streaming.

De plus, Apple propose une page dédiée sur son site qui détaille chaque fonctionnalité d’accessibilité mise en avant dans la publicité. La page est uniquement en anglais pour le moment.