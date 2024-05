Apple dévoile aujourd’hui les différentes fonctionnalités d’accessibilité qui seront disponibles sur iPhone avec iOS 18 et iPad avec iPadOS 18.

Suivi des yeux avec iOS 18

Apple met en avant Eye Tracking (suivi du regard), une fonction d’accessibilité d’iOS 18 qui permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de contrôler l’appareil avec les yeux. Conçu pour les utilisateurs souffrant d’un handicap physique, le système utilise la caméra frontale pour se configurer et se calibrer en quelques secondes. Grâce à l’apprentissage automatique sur l’appareil, toutes les données utilisées pour configurer et contrôler cette fonctionnalité sont conservées sur l’appareil et ne sont pas partagées avec Apple.

Le fabricant indique que son système fonctionne avec les applications iOS et iPadOS, et ne nécessite aucun matériel ou accessoire supplémentaire. Les utilisateurs peuvent naviguer dans les éléments d’une application et utiliser le pointeur pour activer chaque élément, en accédant à des fonctions supplémentaires telles que des boutons physiques, des balayages et d’autres gestes uniquement avec leurs yeux.

Haptiques musicaux

Outre le suivi avec les yeux, Apple fait savoir qu’iOS 18 proposera des haptiques musicaux. C’est une nouvelle façon pour les utilisateurs sourds ou malentendants de profiter de la musique sur l’iPhone. Lorsque cette fonction d’accessibilité est activée, le moteur Taptic de l’iPhone ajoute des tapotements, des textures et des vibrations raffinées au son de la musique. Cela fonctionne avec des millions de chansons du catalogue Apple Music et sera disponible sous forme d’API pour les développeurs afin de rendre la musique plus accessible dans leurs applications.

Écoute de la parole atypique

Une troisième fonction est en lien avec les raccourcis vocaux. La nouvelle fonctionnalité « Écoute de la parole atypique » permet aux utilisateurs d’améliorer la reconnaissance vocale pour une plus grande variété de discours. Cela utilise l’apprentissage automatique de l’appareil pour reconnaître les schémas vocaux de l’utilisateur. Conçues pour les utilisateurs atteints de maladies acquises ou progressives qui affectent la parole, telles que la paralysie cérébrale, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou les accidents vasculaires cérébraux, ces fonctionnalités offrent un nouveau niveau de personnalisation et de contrôle, en s’appuyant sur les fonctionnalités lancées avec iOS 17 pour les utilisateurs qui ne parlent pas ou qui risquent de perdre leur capacité à s’exprimer.

Le mal des transports

Vient ensuite la quatrième fonction d’accessibilité d’iOS 18 qui concerne les personnes ayant le mal des transports. Les recherches montrent que le mal des transports est généralement causé par un conflit sensoriel entre ce qu’une personne voit et ce qu’elle ressent, ce qui peut empêcher certaines personnes d’utiliser l’iPhone ou l’iPad lorsqu’ils se trouvent dans un véhicule en mouvement. Avec le nouveau système « Indices de mouvement du véhicule », des points animés sur les bords de l’écran représentent les changements de mouvement du véhicule afin de réduire le conflit sensoriel sans interférer avec le contenu principal. Grâce aux capteurs intégrés à l’iPhone et à l’iPad, la fonction reconnaît que l’utilisateur se trouve dans un véhicule en mouvement et réagit en conséquence. Cela peut être réglé pour s’afficher automatiquement sur l’iPhone, ou peut être activé et désactivé dans le centre de contrôle.

CarPlay

La cinquième fonctionnalité concerne les utilisateurs de CarPlay, toujours en voiture. Les fonctions d’accessibilité qui seront intégrées à CarPlay comprennent la commande vocale, les filtres de couleur et la reconnaissance sonore. Avec la commande vocale, les utilisateurs peuvent naviguer dans CarPlay et contrôler les applications avec leur seule voix. Grâce à la reconnaissance sonore, les conducteurs ou les passagers sourds ou malentendants peuvent activer les alertes pour être avertis des klaxons et des sirènes. Pour les daltoniens, les filtres de couleur facilitent l’utilisation de l’interface CarPlay, avec d’autres fonctions d’accessibilité visuelle telles que le texte en gras et le texte en gros caractères.

Fonctions d’accessibilité sur l’Apple Vision Pro

Enfin, Apple met en avant le Vision Pro. Plusieurs fonctionnalités d’accessibilités vont être disponibles avec visionOS 2, dont les sous-titres en direct.

Apple annoncera iOS 18 le 10 juin prochain lors de la WWDC 2024. Il y aura également macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.

« Nous croyons profondément au pouvoir de transformation de l’innovation pour enrichir les vies », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « C’est pourquoi, depuis près de 40 ans, Apple se fait le champion de la conception inclusive en intégrant l’accessibilité au cœur de son matériel et de ses logiciels. Nous repoussons sans cesse les limites de la technologie, et ces nouvelles fonctionnalités reflètent notre engagement de longue date à offrir la meilleure expérience possible à tous nos utilisateurs ».

« Chaque année, nous innovons en matière d’accessibilité », déclare Sarah Herrlinger, directrice principale de la politique et des initiatives mondiales en matière d’accessibilité chez Apple. « Ces nouvelles fonctionnalités auront un impact sur la vie d’un large éventail d’utilisateurs, en leur offrant de nouvelles façons de communiquer, de contrôler leurs appareils et de se déplacer dans le monde ».