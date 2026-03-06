Bonne nouvelle pour les amateurs de science-fiction : la série Silo, l’un des succès d’Apple TV, est sur de bons rails. Alors que la saison 3 est attendue plus tard en 2026, la plateforme a déjà confirmé que le tournage de la saison 4 était entièrement terminé.

Cette annonce laisse entrevoir un calendrier de diffusion nettement plus rapide pour les derniers chapitres de la série, dont la quatrième saison marquera d’ailleurs la conclusion.

Une série de science-fiction devenue incontournable

Depuis son lancement, Silo s’est imposée comme l’une des productions majeures d’Apple TV dans le domaine de la science-fiction. Adaptée de la célèbre trilogie littéraire écrite par Hugh Howey, la série plonge les spectateurs dans un monde dystopique où l’humanité survit dans un immense silo souterrain.

Le succès des premières saisons a convaincu Apple de renouveler la série très tôt pour deux chapitres supplémentaires, ce qui garantit une conclusion fidèle à l’univers imaginé dans les romans.

Une production déjà bouclée pour la saison finale

Une diffusion potentiellement plus rapide

La finale de la saison 2 a été diffusée début 2025, et la saison 3 devrait arriver à l’automne 2026. Si ce calendrier se confirme, l’écart entre les deux saisons restera relativement long.

One for the Pact.#Silo Season 4 has officially wrapped filming. pic.twitter.com/BBbfQItM4q — Apple TV (@AppleTV) March 6, 2026

En revanche, le fait que le tournage de la saison 4 soit déjà terminé devrait permettre une diffusion bien plus rapprochée entre les deux derniers volets. Et pourquoi pas une diffusion en 2027 pour la saison 4 ?

Une adaptation qui s’éloigne de la chronologie des livres

Selon le créateur et showrunner Graham Yost, les saisons finales devraient mêler les événements des deux derniers romans de la trilogie plutôt que de suivre strictement leur ordre chronologique, une approche narrative pourrait offrir un rythme différent et enrichir la conclusion de l’histoire.