Étant donné la faible part de marché d’Apple TV+ au niveau mondial (entre 7 et 9% selon les périodes de l’année), les séries et films du service de streaming peinent forcément à apparaitre dans les classements des programmes les plus visionnés. Jusqu’à présent, seules trois séries Apple TV+ s’étaient glissées dans le top 10 des contenus les plus « streamés » établi par Nielsen, soit Ted Lasso, The Morning Show et Hijack. L’excellente série d’anticipation Silo vient se rajouter à cette petite liste : sur la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, la série a ainsi cumulé 417 millions de minutes de visionnage, ce qui lui permet d’intégrer le top Nielsen à la neuvième place, juste devant l’émission Beast Games d’Amazon Prime Video. Il sera assez intéressant de voir où se situe la série Silo dans ce classement sur la période couvrant les épisodes 8 à 10.

Le classement global (largement dominé par les productions Netflix) est le suivant :

Squid Game (Netflix)

Virgin Riviera (Netflix)

Landman (Paramount+)

Missing You (Netflix)

Evil (Netflix)

Special Ops: Lioness (Paramount+)

Black Doves (Netflix)

No Good Deed (Netflix)

Silo (Apple TV+)

Beast Games (Amazon Prime Video)

Outre cette bonne nouvelle pour Apple TV+, les amateurs de la série Silo peuvent profiter d’une vidéo de 23 minutes qui permet de parcourir les différents décors de la série, avec à chaque fois l’ambiance sonore propre à chaque lieu. L’ensemble fait très « ASMR » et s’avère plutôt relaxant, ce qui assez paradoxal étant donné la thématique clairement anxiogène de la série.

Les saisons 1 & 2 de Silo sont visibles dans leur intégralité sur Apple TV+