Apple TV+ a des contenus de qualité, et Apple veut que ça se sache : sur les derniers jours, le service de streaming a publié plusieurs courtes scènes de ses programmes les plus cotés, soit Pachinko, Blitz, Bad Sisters (saison 2), et la série de SF Silo. Un petit récap :

Blitz : « Réalisé par Steve McQueen, Blitz retrace l’épopée de George (Elliott Heffernan), un garçon de 9 ans vivant à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et que sa mère Rita (Saoirse Ronan) envoie se réfugier dans la campagne anglaise. Mais George, déterminé à retourner chez sa mère et son grand-père Gerald (Paul Weller) dans l’est de Londres, se lance dans une aventure extrêmement dangereuse, tandis que Rita, folle d’inquiétude, se lance à sa recherche. »



Pachinko : « Cette histoire, à la fois épique et intimiste, naît d’un amour interdit pour se transformer en une vaste épopée qui se déroule entre la Corée, le Japon et l’Amérique. C’est une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de deuil, de triomphe et de reconnaissance. »



Bad Sisters : « Bad Sisters » est de retour pour une deuxième saison racontant la vie des sœurs Garvey : Eva (Sharon Horgan), Grace (Anne-Marie Duff), Ursula (Eva Birthistle), Bibi (Sarah Greene) et Becka (Eve Hewson). Deux ans après la « mort accidentelle » du mari violent de Grace, les sœurs Garvey, plus soudées que jamais, ont tourné la page. Cependant, lorsque le passé refait surface, elles se retrouvent de nouveau sous les projecteurs, les soupçons sont à leur comble. Entre les mensonges racontés et les secrets révélés, les sœurs doivent déterminer en qui elles peuvent vraiment avoir confiance. »



Silo : « Silo raconte l’histoire des dix mille derniers habitants de la Terre, qui vivent à un kilomètre sous la surface pour se protéger d’un monde toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit, et quiconque essaie de percer ce secret risque sa vie. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure cherchant à élucider le meurtre d’un proche, qui se retrouve face à un mystère aux profondeurs insoupçonnées. Parfois, la vérité est plus dangereuse que le mensonge. »