Apple a demandé à Google d’étudier la mise en place de serveurs dans ses data centers pour faire tourner la version de Siri IA basée sur Gemini, selon The Information. La démarche révèle les limites structurelles d’une entreprise qui n’a jamais vraiment fait du cloud une priorité.

Siri IA sur les serveurs de Google plutôt que ceux d’Apple

Aujourd’hui, les requêtes IA les plus complexes sont traitées par Private Cloud Compute, le système cloud maison d’Apple tournant sur des puces Apple Silicon. Mais ce système ne fonctionne qu’à 10 % de sa capacité en moyenne, au point que certains serveurs commandés pour cette infrastructure attendent encore d’être installés dans des entrepôts. La situation pourrait se retourner brutalement lors du lancement de la nouvelle version de Siri IA : Apple préfère s’y préparer avec Google plutôt que de risquer une saturation.

La dépendance croissante à Google ne surgit pas de nulle part. Apple souffre depuis des années d’une réticence culturelle profonde à investir dans ses infrastructures cloud, ce qui a conduit au départ de certains experts clés. Patrick Gates, qui avait été à l’origine du concept d’intégration des puces Apple dans les data centers (concept qui a ensuite donné naissance au Private Cloud Compute), fait partie de ceux qui ont quitté l’entreprise.

Pendant des années, Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé notamment d’iOS, a mis son veto à l’utilisation de Google Cloud pour des raisons de confidentialité. C’est seulement en 2023, après que Google a revu ses systèmes de sécurité à la satisfaction d’Apple, que la barrière a été levée. Entre-temps, Apple avait entrepris de mettre hors service ses anciens serveurs utilisant des puces Nvidia et son infrastructure IA interne avait commencé à se dégrader. Sous pression financière, le groupe s’est alors tourné vers des prestataires tiers, dont Amazon.

Les limites techniques du Private Cloud Compute n’améliorent pas la situation. Ses mises à jour sont plus lentes et complexes que sur d’autres types de serveurs. Surtout, les puces qui l’alimentent ont été conçues pour des appareils grand public et ne sont pas optimisées pour les fonctions IA intensives, les rendant inadaptées à des modèles de grande taille comme Gemini. Apple mise sur une montée en charge rapide de l’usage de Siri IA dès le lancement de sa version s’appuyant sur Gemini dans le courant de l’année.