Elon Musk a réagi à l’accord pluriannuel entre Apple et Google concernant l’usage de l’intelligence artificielle Gemini pour faire tourner la nouvelle version de Siri. Le patron de X et Tesla critique le partenariat.

La critique d’Elon Musk, avec Google devenant trop puissant

Dans un message sur X (ex-Twitter) en réaction au communiqué de Google pour le partenariat, Elon Musk écrit : « Cela semble être une concentration de pouvoir déraisonnable pour Google, étant donné qu’ils possèdent également Android et Chrome ». Android est le système d’exploitation le plus utilisé au monde, tout support confondu. Pour sa part, Chrome est le navigateur le plus utilisé.

This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Il est bon de noter qu’Elon Musk est également le patron de xAI, une société d’intelligence artificielle qui propose notamment Grok. Il a précédemment critiqué le partenariat entre Apple et OpenAI au sujet de l’intégration de ChatGPT dans iOS et macOS avec Siri.

C’est même allé plus loin en réalité, puisqu’il a porté plainte contre Apple et OpenAI durant l’été 2025. Il a accusé le fabricant d’iPhone et le créateur de ChatGPT de former un stratagème anticoncurrentiel pour freiner leurs rivaux dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’un des points critiqués est le fait qu’Apple a souvent mis en avant ChatGPT sur l’App Store et non Grok. Elon Musk a affirmé qu’Apple « agit de manière à rendre impossible pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store ».