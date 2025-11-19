Il y a déjà ChatGPT disponible aux côtés de Siri, mais aura-t-on aussi une intégration de Grok à l’avenir ? Le chatbot IA de xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, pourrait avoir une place. Du moins, Elon Musk est partant.

Après ChatGPT, Grok intégré dans Siri ?

xAI a lancé cette semaine Grok 4.1 avec l’avantage d’avoir moins d’hallucinations qu’auparavant, parmi d’autres nouveautés. Des internautes aimeraient maintenant l’avoir sur iPhone au niveau de Siri. Elon Musk a cité l’un des messages évoquant ce sujet et a écrit : « Je suis partant ».

Il est bon de rappeler qu’Elon Musk a porté plainte contre Apple et OpenAI durant l’été. Il a accusé le fabricant d’iPhone et le créateur de ChatGPT de former un stratagème anticoncurrentiel pour freiner leurs rivaux dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’un des points critiqués est le fait qu’Apple a souvent mis en avant ChatGPT sur l’App Store et non Grok.

Elon Musk a affirmé qu’Apple « agit de manière à rendre impossible pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store ». Pour sa part, Apple a répondu que « l’ App Store est conçu pour être équitable et impartial ». Le groupe a ajouté : « Nous présentons des milliers d’applications à travers des classements, des recommandations algorithmiques et des listes sélectionnées par des experts selon des critères objectifs ».

À voir donc si Apple serait éventuellement intéressé pour intégrer Grok dans Siri. Rien ne le suggère en l’état. En revanche, le nouveau Siri IA de 2026 s’appuiera sur Gemini, le modèle de Google. Pas plus tard qu’hier, Google a lancé Gemini 3.