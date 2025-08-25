Les entreprises d’Elon Musk, xAI et le réseau social X (ex-Twitter), ont déposé une plainte contre Apple et OpenAI ce 25 août, les accusant de former un « stratagème anticoncurrentiel » pour freiner leurs rivaux dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette action en justice, intentée devant le tribunal fédéral du district nord du Texas, met en avant les pratiques de l’App Store et l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence.

Des accusations d’entente entre Apple et OpenAI

Voici ce qu’indique la plainte :

L’accord exclusif entre Apple et OpenAI a fait de ChatGPT le seul chatbot IA génératif intégré à l’iPhone. Cela signifie que si les utilisateurs d’iPhone souhaitent utiliser un chatbot IA génératif pour des tâches clés sur leurs appareils, ils n’ont d’autre choix que d’utiliser ChatGPT, même s’ils préféreraient utiliser des produits plus innovants et imaginatifs comme Grok de xAI. Grâce à l’accord exclusif entre Apple et OpenAI, ChatGPT est le seul chatbot IA génératif à bénéficier de milliards de requêtes utilisateur provenant de centaines de millions d’iPhone. Cela rend difficile pour les concurrents du chatbot IA génératif de ChatGPT et des super applications alimentées par des chatbots IA génératifs de se développer et d’innover. Pire encore, Apple a pris des mesures supplémentaires pour protéger son monopole sur les smartphones et favoriser OpenAI en rétrogradant les applications des chatbots IA génératifs et des super applications concurrentes dans son classement de l’App Store, et a ralenti ses processus d’examen des applications pour ces concurrents sur l’App Store.

Elon Musk avait déjà menacé de poursuivre Apple au début du mois, dénonçant une « violation évidente des lois antitrust ». Dans un message publié sur X, il affirmait qu’Apple « agit de manière à rendre impossible pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store ». Cette accusation s’appuie sur le partenariat d’Apple avec OpenAI, annoncé l’an dernier, qui intègre ChatGPT dans les iPhone, iPad et Mac avec Apple Intelligence, offrant ainsi une visibilité accrue à ce dernier

Une réponse d’Apple

Face aux précédentes allégations, un porte-parole d’Apple a défendu les pratiques de l’entreprise :

L’App Store est conçu pour être équitable et impartial. Nous présentons des milliers d’applications à travers des classements, des recommandations algorithmiques et des listes sélectionnées par des experts selon des critères objectifs. Notre objectif est d’offrir aux utilisateurs une découverte sécurisée et aux développeurs des opportunités intéressantes, en collaborant avec de nombreux acteurs afin d’accroître la visibilité des applications dans des catégories en constante évolution.

Cependant, les critiques d’Elon Musk soulignent que ChatGPT domine la section des applications gratuites de l’App Store, tandis que Grok ne bénéficie pas de la même mise en avant, notamment dans la section « Indispensable ». Des utilisateurs de X ont toutefois nuancé ces accusations, rappelant que d’autres applications d’IA, comme DeepSeek et Perplexity, ont atteint la première place en 2025, contredisant l’idée d’un monopole absolu d’OpenAI.

Apple n’a pas encore réagi à la plainte d’aujourd’hui.

Un contexte de tensions et de rivalités

Ce procès s’inscrit dans une série de conflits entre Elon Musk, Apple et OpenAI. Elon Musk, cofondateur d’OpenAI en 2015, s’est brouillé avec l’entreprise après son départ en 2018. Depuis, il a multiplié les actions judiciaires contre OpenAI, notamment pour bloquer sa transition vers un modèle à but lucratif. Sa rivalité avec Sam Altman, patron d’OpenAI, s’est intensifiée, ce dernier accusant Elon Musk de manipuler X pour favoriser ses propres intérêts.

Par ailleurs, Apple fait face à une surveillance accrue des régulateurs, avec des amendes et des poursuites pour pratiques anticoncurrentielles dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la concurrence dans le secteur de l’IA et sur la gestion des classements dans l’App Store. Tout dépendra si un juge s’occupera de ce dossier.