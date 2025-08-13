Apple a répondu aux récentes accusations d’Elon Musk concernant un possible favoritisme de l’App Store envers l’application ChatGPT d’OpenAI. Elon Musk a affirmé que la boutique d’applications d’Apple favorisait délibérément ChatGPT, ce qui, selon lui, violerait les règles antitrust.

Apple dément favoriser ChatGPT sur l’App Store

Dans une déclaration faite à Mark Gurman de Bloomberg, Apple a défendu l’intégrité de l’App Store, soulignant qu’il avait été conçu pour offrir une expérience équitable et sans biais :

L’App Store est conçu pour être équitable et impartial. Nous présentons des milliers d’applications à travers des classements, des recommandations algorithmiques et des listes sélectionnées par des experts selon des critères objectifs. Notre objectif est d’offrir aux utilisateurs une découverte sécurisée et aux développeurs des opportunités intéressantes, en collaborant avec de nombreux acteurs afin d’accroître la visibilité des applications dans des catégories en constante évolution.

Les tensions ont commencé à monter après qu’Elon Musk a menacé de poursuivre Apple en justice. Selon lui, Apple violerait les règles de la concurrence en favorisant ChatGPT au détriment d’autres applications d’intelligence artificielle, comme Grok, son propre produit. « Apple agit de manière à rendre impossible pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store, ce qui constitue une violation antitrust sans équivoque », a déclaré Elon Musk.

Cependant, il n’a pas fourni de preuves concrètes pour étayer ses allégations. De plus, il a semble-t-il omis un détail important : l’application d’IA DeepSeek a atteint la première place sur les classements de l’App Store plus tôt cette année. Actuellement, ChatGPT reste en tête des applications gratuites sur l’App Store français, tandis que Grok se trouve en 32e position et X (ex-Twitter) en 64e position.

Les accusations de favoritisme et la réponse de Sam Altman

Elon Musk a également accusé Apple de refuser de mettre les applications X (ex-Twitter) et Grok dans la section « Indispensable» de l’App Store, où ChatGPT figure. Cependant, ces accusations ont été rapidement relativisées par Sam Altman, le patron d’OpenAI. Il a affirmé qu’Elon Musk avait lui-même manipulé les algorithmes de X pour en tirer un avantage, en réponse à ce qu’il considérait comme un comportement similaire de la part d’Apple.