DeepSeek, le « ChatGPT chinois », frappe très fort avec son application pour iOS est qui déjà à la première place des téléchargements sur l’App Store en France et dans d’autres pays. L’application IA arrive à dépasser ChatGPT qui est maintenant à la deuxième place.

Lancée la semaine dernière, l’application DeepSeek a attiré l’attention en raison de sa capacité à égaler, voire surpasser, des modèles d’IA leaders comme ChatGPT. Le modèle R1 de DeepSeek, avec ses 671 milliards de paramètres, rivalise avec des modèles comme GPT-4 et Claude 3.5 Sonnet. Ce qui distingue DeepSeek, c’est le coût de son développement : la société chinoise affirme avoir utilisé seulement 2 048 cartes graphiques Nvidia H800 et investi 5,6 millions de dollars pour entraîner son modèle, une fraction de ce qu’ont dépensé des géants comme OpenAI et Google.

En comparaison, des entreprises comme Microsoft et Meta ont alloué plus de 65 milliards de dollars cette année pour soutenir leurs infrastructures IA. De plus, OpenAI a annoncé le projet Stargate avec SoftBank, prévoyant de dépenser 500 milliards de dollars sur l’infrastructure de l’IA aux États-Unis.

Le succès de DeepSeek ne se limite pas à l’App Store : il commence à avoir des répercussions sur les marchés financiers. Le cours des actions des entreprises liées à l’IA a montré des signes de volatilité, en particulier Nvidia qui a chuté de 16%. Cette évolution met en lumière un changement de perspective chez les investisseurs, qui se demandent si des dépenses aussi massives en infrastructure sont réellement nécessaires à l’avenir.